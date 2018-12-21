В преддверии новогодних праздников на сцене Культурного центра впервые выступила эстрадно-джазовая группа «Oboe Jazz Quintet»...

В рамках проведения культурно-эстетического воспитания личного состава, организации содержательного досуга сотрудников, ветеранов органов внутренних дел и членов их семей, в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве прошел новогодний концерт «Музыка мира в стиле джаз».В преддверии новогодних праздников на сцене Культурного центра впервые выступила эстрадно-джазовая группа «Oboe Jazz Quintet». Пятеро молодых, талантливых и профессиональных музыкантов, смело экспериментировали над композицией, формой и звуком. Репертуаром группы стали джазовые стандарты, а также импровизации, классические и народные произведения в джазовой интерпретации.Звездой концерта стала вокалистка Елизавета Бабченко с завораживающей игрой на гобое. Также порадовал зрителей и ударник группы Александр Баскаков, исполнивший виртуозное соло ударных инструментов. Звуки рояля затронули сердца более старшего поколения, а бас-гитара пришлась по нраву молодым сотрудникам.Под шквал аплодисментов музыканты поздравили зрителей с наступающим Новым годом, а также поблагодарили за хорошее настроение и теплый прием.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве