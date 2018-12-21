21.12.2018

2018-12-21 17:51:01

Два полицейских под Ростовом зверски избили таксиста

В Ростовской области два экс-сотрудника МВД представили перед судом за жестокое избиение водителя такси. Об этом rostovgazeta.ru.



Силовики получили три года колонии общего режима за превышение полномочий, им также запрещено работать в правоохранительных органах еще три года. Как ранее писали местные СМИ, полицейские около года назад остановили таксиста из Украины, который не смог предъявить им документы с регистрацией. В результате, конфликт перерос в драку.