Устроившая будущему мужу представление Саша Черно пропала впросак. Звезда шоу Дом-2 не влезла в большинство своих нарядов.

Устроившая будущему мужу представлениеСаша Черно пропала впросак. Звезда шоу "Дом-2" не влезла в большинство своихнарядов.ИосифОганесян удобно устроился на кровати, пока его возлюбленная Черно перебирала шкаф. Молодоймужчина смотрел, как звезда реалити-шоу "Дом-2" меняет один костюм на другой.Черно очень стараласьгодить жениху. Однако большинство вещей, которые она примеряла, ей были малы.Устав от бесконечных переодеванийпышка остановила свой выбор на алых обтягивающих брюках. Участница "Дома-2" хотьс трудом, но в штаны в втиснулась. Однако победе Черно обрадовалась слишкомрано, пикантный наряд трещал по швам.Отметим, что поклонниковтелестройки очень позабавило дефиле девушки. Фанаты с удовольствиемизливали желчь, критикую лишние килограммы Черно. Видео было опубликовано в инстаграм– аккаунте dom2_reality."У нее корсет либоутягивающий пояс, при том что даже все равно живот висит, капец ей не стыднолииии (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", "Когдаэтот свинопас пойдет домой", "Не понять, где живот, а где жопа", "КомбезХалка ей прям очень к лицу))", "Да, пропеллера точно не хватает, но гдевзять военный вертолет", "Она только позыв на рвоту вызывает", "Онаеще больше стала", "Где мой ремень ? Там должен быть Тыж меня им била 😂😂🤦‍♂️", "Ой еперный театр, смотри чтобы молния неразошлась" 😂😂😂", – смеялись над звездой шоуинетрент-обыватели.