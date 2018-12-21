Новый фрегат для российского флота Адмирал Касатонов вышел в море на ходовые испытания. В списке тестов: проверка систем жизнеобеспечения, навигации, связи и спасения, а также военные моряки оценят маневренность и остойчивость корабля, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Новый фрегат для российского флота "Адмирал Касатонов" вышел в море на ходовые испытания. В списке тестов: проверка систем жизнеобеспечения, навигации, связи и спасения, а также военные моряки оценят маневренность и остойчивость корабля, сообщает пресс-служба Министерства обороны."Адмирал Касатонов" относится к проекту 22350. Корабли этого типа должны стать основой российского флота, заявил главком ВМФ Владимир Королев. Первый фрегат серии, "Адмирал Горшков", уже передан военным. А всего для отечественных военно-морских сил планируют построить 6 подобных кораблей к 2025 году.Длина фрегатов проекта 22350 – 135 метров, водоизмещение – 5 тысяч тонн, предельная скорость – 29 узлов, или около 53 километров в час, экипаж — от 180 до 210 человек. В арсенал кораблей входят 16 пусковых установок для ракет "Калибр" или "Оникс", универсальная артсистема А-192 и зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут".Кстати, еще до постановки на вооружение эти корабли успели наделать шума. Так, стоило "Адмиралу Горшкову" появиться недалеко от берегов Великобритании, как Королевские ВМС тут же направили на сопровождение свой фрегат, а министр обороны островного государства Гэвин Уильмсон пообещал, что предотвратит российскую агрессию.