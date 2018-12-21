В России отреагировали на громкое заявление
президента Украины о переброске десантно-штурмовых войск к побережью Азовского
и Черного морей. По мнению замглавы комитета Госдумы по обороне Александра
Шерина, это всего лишь повод для пиара Петра Порошенко.
В России отреагировали на громкое заявление
президента Украины о переброске десантно-штурмовых войск к побережью Азовского
и Черного морей. По мнению замглавы комитета Госдумы по обороне Александра
Шерина, это всего лишь повод для пиара Петра Порошенко.
Эксперт заявил, что
подобным образом украинский лидер хочет продлить в стране военное положение. Он
считает бессмысленными намерения Порошенко.
"Никакого военного
замысла и ничего общего с какими-то тактическими военными и стратегическими
действиями здесь нет", – цитирует Шерина РИА Новости. В оценке действий Киева депутатом можно заметить иронию. "То, что он заявляет,
напоминает компьютерную игру человека, который никогда в жизни не служил в
армии... Перебрасывать десант к Азовскому морю – нет никакого смысла. Потому
что туда никто не собирается нападать", – разнес депутат нелепые потуги
президента Украины напугать Россию.
Напомним, ранее Петр
Порошенко сообщил о переброске десантно-штурмовых войск к побережью Черного
и Азовского морей. В частности, речь идет
о подразделениях 95-й бригады. По словам украинского лидера, за последнее
время страна резко укрепила боевую готовность своей армии.
Как писали "Дни.ру",
25 ноября Незалежная совершила дерзкую провокацию в отношении России. Три
корабля ВМС вошли в территориальные воды нашей страны и совершали
опасные маневры. На требования российских пограничников экипажи судов
не отреагировали. Впоследствии моряков арестовали,
им предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы России.