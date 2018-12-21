В России отреагировали на громкое заявление президента Украины о переброске десантно-штурмовых войск к побережью Азовского и Черного морей. По мнению замглавы комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, это всего лишь повод для пиара Петра Порошенко.

В России отреагировали на громкое заявлениепрезидента Украины о переброске десантно-штурмовых войск к побережью Азовскогои Черного морей. По мнению замглавы комитета Госдумы по обороне АлександраШерина, это всего лишь повод для пиара Петра Порошенко.Эксперт заявил, чтоподобным образом украинский лидер хочет продлить в стране военное положение. Онсчитает бессмысленными намерения Порошенко."Никакого военногозамысла и ничего общего с какими-то тактическими военными и стратегическимидействиями здесь нет", – цитирует Шерина РИА Новости. В оценке действий Киева депутатом можно заметить иронию. "То, что он заявляет,напоминает компьютерную игру человека, который никогда в жизни не служил вармии... Перебрасывать десант к Азовскому морю – нет никакого смысла. Потомучто туда никто не собирается нападать", – разнес депутат нелепые потугипрезидента Украины напугать Россию.Напомним, ранее ПетрПорошенко сообщил о переброске десантно-штурмовых войск к побережью Черногои Азовского морей. В частности, речь идето подразделениях 95-й бригады. По словам украинского лидера, за последнеевремя страна резко укрепила боевую готовность своей армии.Как писали "Дни.ру",25 ноября Незалежная совершила дерзкую провокацию в отношении России. Трикорабля ВМС вошли в территориальные воды нашей страны и совершалиопасные маневры. На требования российских пограничников экипажи судовне отреагировали. Впоследствии моряков арестовали,им предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы России.