Европейский союз продлил на шесть месяцев - до 31 июля 2019 года - экономические санкции против России. В документе отмечается, что это решение связано с тем, что никакого прогресса в реализации Минских соглашений нет.

Европейский союз продлил на шесть месяцев экономические санкции против России. В документе отмечается, что это решение связано с тем, что "никакого прогресса в реализации Минских соглашений нет".Срок санкций истекал 31 января 2019 года, но теперь они продлены до 31 июля 2019 года. К этой дате экономической войне Евросоюза против России исполнится ровно 5 лет.Решение о продлении ограничительных мер было принято главами государств и правительств Евросоюза на саммите 13 декабря, напоминает ТАСС. Главы европейских государств сделали Россию ответственной за выполнение Минских соглашений. При этом полностью игнорируется саботаж Киевом своих обязательств по этим соглашениям.На Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин сказал, что западные санкции заставили Россию "включить мозги", и это — положительный аспект ограничений.