Находящимся в СИЗО футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву ужесточили статью обвинения. Это может отразиться на приговоре игрокам и другим фигурантам дела.

Находящимся в СИЗО футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву ужесточили статью обвинения. Это может отразиться на приговоре игрокам и другим фигурантам дела..Как сообщил Агентству городских новостей "Москва" адвокат Кокорина Вячеслав Барик, следователь изменил обвинение в сторону ужесточения, переквалифицировав со ст. 116 УК РФ "Побои" на ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений". Это сделано на основании судебно-медицинской экспертизы, пришедшей к выводу — потерпевшим Денису Паку и Виталию Соловчуку причинен легкий вред здоровью.В настоящее время Александр Кокорин, Павел Мамаев, младший брат Александра Кирилл и Александр Протасовицкий содержатся в Бутырском следственном изоляторе. Суд продлил их содержание под стражей до 8 февраля.