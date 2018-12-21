Газпромнефть представила новый ледокол Андрей Вилькицкий. Официальная церемония прошла в Санкт-Петербурге у Английской набережной. Судно названо в честь известного гидрографа-геодезиста. Уже совсем скоро оно отправится в Арктику, к своему основному месту работы.

"Газпромнефть" представила новый ледокол "Андрей Вилькицкий". Официальная церемония прошла в Санкт-Петербурге у Английской набережной. Судно названо в честь известного гидрографа-геодезиста. Уже совсем скоро оно отправится в Арктику, к своему основному месту работы. О ледоколе рассказывает корреспондент телеканала "Россия 24" Ксения Якубина.По Неве "Андрей Вилькицкий" не идет, а буквально вальсирует. Для ледокола, специально оборудованного под суровые арктические условия, заиндевевшие воды Северной столицы — слишком легкий путь. С виду неповоротливое судно называют "танцующим" за маневренность. За минуту этот гигант может повернуться вокруг своей оси. Даже после 20 лет арктического стажа Юрию Ахромкину пришлось серьезно подготовиться к работе на инновационном судне."Приходилось переучиваться, когда переходишь с классического ледокола. Принцип движения – лучше, перспективнее, маневреннее", — рассказывает капитан ледокола "Андрей Вилькицкий Юрий Ахромкин".По уровню инноваций специалисты сравнивают ледокол с появлением смартфона на рынке кнопочных телефонов. Он управляется с помощью трех эргономичных джойстиков, по размеру они чуть крупнее компьютерной мышки."Андрей Вилькицкий" оснащен настоящим электронным мозгом. По спутнику система определяет координаты судна и за счет специальных подруливающих устройств может привести его в конкретную точку в автономном режиме. Практически все процессы на ледоколе контролируют бортовые компьютеры. Еще одна важная особенность нового ледокола — работа по принципу "нулевого сброса".Для комфортной работы экипажа в суровых арктических условиях здесь предусмотрено все до мелочей, даже перила по всему периметру судна с подогревом.Ледокол "Андрей Вилькицкий" построили в Выборге специально для работы в Арктике. Он будет сопровождать танкеры с ямальской нефтью. Освоение Новопортовского месторождения — один из самых динамичных проектов "Газпромнефти". В 2018 году объемы добычи на выросли более чем на 40 процентов по сравнению с 2017 годом. Ключевую роль в этом играет логистика, возможность продолжать отгрузку и транспортировку нефти по Карскому морю вне зависимости от погодных условий."Арктика — это регион, в котором мы сейчас добываем нефть с двух проектов. На суше это "Новый порт", "Мессояха". Один проект офшорный — "Приразломное". Но помимо этого на всей территории Ямала и Гыдана находится много месторождений в так называемом погранично-фазном состоянии, где много нефти, газа и конденсата. Соответственно, для раскрытия всех возможностей разработки этих месторождений уже построена стратегическая инфраструктура — терминал "Ворота Арктики", которая обеспечивает отгрузку жидких углеводородов", — рассказывает руководитель дирекции по крупным проектам "Газпромнефти" Денис Сугаипов.Полюбоваться на этот плавающий дом петербуржцы смогут лишь день. Прямо с Английской набережной ледокол отправится в Арктику. Пробивать там лед он будет уже в конце января.