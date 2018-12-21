Генеральная Ассамблея ООН не поддержала проект резолюции A/73/L.70 о сохранении в силе и соблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Генеральная Ассамблея ООН не поддержала проект резолюции A/73/L.70 о сохранении в силе и соблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).Как передает "Интерфакс", проект поддержали 43 представителя, 46 высказались против и 78 воздержались. По уставу Организации Объединенных Наций для одобрения подобных проектов необходимо одобрение двух третей голосов.Перед голосованием заместитель полномочного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что отказ от ДРСМД может иметь серьезные последствия для всего мира.В свою очередь, представитель США заявил, что будет голосовать против резолюции, поскольку де, России постоянно нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Американского представителя перед голосованием поддержали Польша и Украина, которые согласились с мнением Вашингтона о якобы имеющих место нарушениях ДРСМД со стороны Москвы.В свою очередь, представители Австрии, Белоруссии и Китая выступили за сохранение Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, отметив, что Европа, не будучи участницей документа, извлекла из него немалую пользу за 30 лет его действия.ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года.