Руководитель Евросовета Дональд Туск распространил видеопоздравление в связи с наступающими праздниками, в котором исполнил рождественскую песню на польском языке, а затем сам же пообещал больше не петь.

Руководитель Евросовета Дональд Туск распространил видеопоздравление в связи с наступающими праздниками, в котором исполнил рождественскую песню на польском языке, а затем сам же пообещал больше не петь.Данное поздравление опубликовано в его аккаунте в Twitter.pic.twitter.com/rX19HwSU1y— Donald Tusk (@donaldtusk) 20 декабря 2018 г.На видео молодой Туск нестройно исполняет в 1996 году рождественскую песню, а затем появляется уже сегодняшний и таким же голосом исполняет то же произведение. Заканчивается ролик обещанием больше не петь.В своем поздравлении 61-летний политик поздравил граждан Польши и Евросоюза с наступающим праздником и пожелал им надеяться на лучшее в следующем году.