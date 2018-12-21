Денис Глушаков впервые после начала скандального бракоразводного процесса решился на откровенное интервью. Футболист стал гостем программы Андрей Малахов. Прямой эфир телеканала Россия 1.

Денис Глушаков впервые после начала скандального бракоразводногопроцесса решился на откровенное интервью. Футболист стал гостем программы "АндрейМалахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1".Первым делом спортсмен прокомментировал аудиозапись, где онякобы, не выбирая выражений, угрожает своей супруге Дарье. Некто голосом Глушаковаобещает оставить жену без алиментов."Мне стыдно, потому, что в свои тридцать один год, моя мамаспрашивала у меня, откуда я знаю такие слова. Она до этого не слышала, как яругаюсь. По аудио, если можно заметить, есть нарезки, потому что там есть "вы", "вас" – это не простотак все сказано. Из контекста вырванные фразы, слова. Это просто нарезали ислепили", – признался Денис Малахову.Глушаков полагает, что против него ведется информационнаявойна. По словам футболиста, Дарья действует по указке заинтересованных лиц."Я понимаю, что она не глупая и знает, чего она хочет, скакой целью она это все делает. Но одна она бы это все не делала. У нее естьлюди, которые ей помогают. Они хотят меня разуть, забрать все, что я имею, апотом все отобрать у Дарьи", – рассказал футболист.Спортсмен считает, что есть люди, которые не смоглизаработать на его контракте со "Спартаком". Сильные мира сего теперь держатобиду. "Она игрушка. Кто-то сидит и управляет джойстиком. Я думаю, что ейпросто мозг запутали, запудрили", – рассудил Глушаков.Денис рассказал, что испытывает сильнейшее давление: его прессуютна стадионе, дома, из прессы льются гадости, стало тяжелоконцентрироваться на игре. Глушаков отметил, что в команде его поддерживают,коллеги на его стороне. "Я с Дарьей не воюю, мне обидно запредательство, которое она совершила", – добавил он.Ведущий Андрей Малахов попросил прокомментировать видео, которое несколькомесяцев назад появилась в Сети. На скандальной записи Дарья застает своего супруга в бане с другой девушкой.Денис отметил, что эти кадры появились в Интернете не простотак. Это часть информационной кампании по его уничтожению: "За мной следили,знали, где я, с кем я, в каком я срубе. Она туда шла специально за компроматом".Футболист утверждает, что его соцсети были взломаны, а телефон прослушивался.Глушаков рассказал, что незнакомка в бане -это его подруга, которая помогала ему с разводом. "Это девушка, которую я знаюс 13 лет. На тот момент этот человек мне помог найти адвокатов. Я встретилсятам, потому что мне надо было, чтобы меня никто не видел", – сообщил спортсмен.Также Глушаков отметил в интервью, что его злятразговоры о якобы баснословных богатствах футболистов. Денис уверил, что зарабатывает честно. "Не надо считать чужие деньги. Где вы были, когдая в 10 лет с сумкой по Казанскому вокзалу бегал? Ехал один в поезде, когда высидели дома у мамы кушали булочки", – заметил спортсмен.