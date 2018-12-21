Вблизи детских садов Владимира сотрудниками полиции проведены рейдовые мероприятия.

С начала года в областном центре в результате 28 дорожно-транспортных происшествий пострадали 30 несовершеннолетних пассажиров. В ряде случаев родители перевозили детей без использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.В целях недопущения случаев перевозки детей без использования удерживающих устройств, контроля за безопасностью юных пассажиров, накануне в утренние часы вблизи детских садов города Владимира сотрудники дорожно-патрульной службы провели рейдовые мероприятия.Во время мероприятия было проверено более 200 транспортных средств. Полицейские отметили, что основная масса транспортных средств оборудованы детскими удерживающими устройствами - дети перевозились согласно правилам. Однако, несколько родителей пренебрегли правилами безопасности и перевозили маленьких пассажиров на заднем сидении, не пристёгнутыми ремнём безопасности или без детских удерживающих устройств.За время проведения рейда в отношении шести водителей были составлены административные протоколы за нарушение правил перевозки детей в транспортных средствах. Теперь правонарушителям придётся заплатить штраф в размере трех тысяч рублей.С нарушителями были проведены профилактические беседы, во время которых сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз напомнили водителям о правилах перевозки детей в салонах автомобилей, подчеркнув, что перевозить ребенка вне детского удерживающего устройства крайне небезопасно, пренебрежение мерами безопасности может привести к серьезным последствиям.Профилактическая работа по соблюдению водителями требований к перевозке детей будет продолжена в дальнейшем.