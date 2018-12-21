Бывший председатель правления одного из кредитно-финансовых учреждений, используя свое служебное положение, совместно с советником и еще одним соучастником заключил фиктивные договоры...

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дел по обвинению бывшего советника председателя правления столичного банка в хищении денежных средств в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как сообщалось ранее, бывший председатель правления одного из кредитно-финансовых учреждений, используя свое служебное положение, совместно с советником и еще одним соучастником заключил фиктивные договоры купли-продажи неликвидных облигаций с коммерческой организацией на общую сумму свыше 1 млрд рублей.Главным следственным управлением по данному факту и на основании материалов проверки, проведеннойсотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, возбуждено уголовное дело.В 2017 году расследование в отношении женщины было завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Бабушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу, который признал ее виновной в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.В июле 2017 году в аэропорту Шереметьево сотрудниками ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве был задержан и доставлен в ГСУ бывший советник председателя правления банка, который находился в федеральном розыске.В настоящее время расследование в отношении него завершено, уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28