О проблемах владимирской медицины. Владимир Сипягин впервые как губернатор области посетил областную детскую клиническую больницу. Глава региона встретился с медиками и обсудил насущные вопросы. Говорили о нехватке медицинских кадров, старых зданиях поликлиник, не приспособленных для работы. что намерены делать областные власти расскажет Валерия Саенко.

О проблемах владимирской медицины. Владимир Сипягин впервые как губернатор области посетил областную детскую клиническую больницу. Глава региона встретился с медиками и обсудил насущные вопросы. Говорили о нехватке медицинских кадров, старых зданиях поликлиник, не приспособленных для работы. что намерены делать областные власти расскажет Валерия Саенко.Свой визит к владимирским врачам Владимир Сипягин начал с обхода "Бережливой регистратуры". Она в поликлинике работает с прошлого года. Новая система создавалась для того, чтобы сократить очереди пациентов для записи к врачу. Теперь родители просто берут талон в регистратуру и записываются у оператора на свободное окно. Систему решил опробовать на себе и губернатор. Талончик к оператору получил, а вот записаться к эндокринологу с первого раза не получилось.- Сейчас все занято. (смеются)- Не на сегодня, конечно, на последующие дни.- Один просто врач в отпуске.- На какой ближайший день можно к эндокринологу попасть?- Сейчас посмотрим. На 25-е число.И если "бережливая регистратура" отвечает всем современным нормам, то на верхних этажах капитального ремонта не делали давно. Главврач ОДКБ рассказывает, больница была построена еще в 1977 году. С тех пор уже и санитарные нормы изменились, а врачам работать приходиться в прежних условиях.Светлана Макарова, главный врач Областной детской клинической больницы: "В патологии новорожденных и недоношенных у нас детки лежат без мам. Да, мы нарушаем закон, а как мы тогда сделаем так, чтобы мы вылечили их всех, если мы разместим родителей вместе с детишками, то сразу мы будем вынуждены отодвигать детей и оставлять их в Александрове, в Муроме, а у них нет тех кадров, которые у нас здесь есть".Кстати, о кадрах. Медиков в области по-прежнему не хватает. Губернатор уверяет, об этой проблеме знает не понаслышке - сам многодетный отец, по поликлиникам ходил. В регион молодых специалистов пытаются привлечь с помощью подъемных денег. Но молодежи мало, что среди врачей, что среди младшего медперсонала.Владимир Сипягин, губернатор области: "Мы понимаем, что порядка 50% в первом случае и порядка 40% во втором, это люди предпенсионного и пенсионного возраста, очень уважаю опыт, знания, но где же молодежь тогда? А молодежь, понятно: нет медицинского учреждения, есть свои наработки определенные, хотя, несмотря на небольшой промежуток времени, работаем по этому вопросу".Чтобы привлечь кадры в регион, нужен не только медицинский вуз. Ведь молодежь потянется работать, когда будут условия труда. А сейчас филиалы городских поликлиник - это квартиры на первых этажах жилых домов. Кто же туда работать пойдет?Светлана Макарова, главный врач Областной детской клинической больницы: "Мы неоднократно обращались в городскую администрацию, писали письма о том, что нет условий. Врачи-то приспособятся, они и на табуретке примут пациента. Но там не комфортно, там душно. Уже о чем говорить, если там дети с ограниченными способностями, они туда не смогут прийти. Там нет возможности на коляске заехать, ну, теснота".Есть проблемы и в новом перинатальном центре. Оборудование там хорошее, но вот амбулаторного звена нет. Наблюдать рожениц заранее специалисты не могут. Некоторые депутаты ЗакСобрания даже написали в администрацию области письмо, чтобы звание перинатального центра у медучреждения отобрали. Но чиновники доказывают, высокий статус роддому №1 присвоили не зря. Тем более учреждение будет еще развиваться.Марина Чекунова, врио первого зам. губернатора области: "Нам нужно развивать конкретные службы, безусловно, конечно. Нам нужно еще закупать недостающее оборудование, нам нужно прежде всего обучать специалистов. Поэтому отдельная программа по направлению родовспоможения и детского здравоохранения, она будет, и мы ее будем реализовывать".Врио зам. губернатора по соцполитике Марина Чекунова пообещала решать проблемы комплексно. Например, чтобы пополнить кадровую базу медиков, чиновники займутся вопросом выдачи соцжилья. Врачам в области его давно не выдавали. Рассмотрят и вопрос повышения зарплат.