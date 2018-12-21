Леонид Агутин рассказал, как много лет назад Примадонна поддержала его в трудную минуту. Алла Пугачева поведала ему историю, которую он запомнил на всю жизнь.

Леонид Агутин рассказал, как много лет назад Примадоннаподдержала его в трудную минуту. Алла Пугачева поведала ему историю, которую онзапомнил на всю жизнь.Агутин вспомнил, как в далеком 1993 году, будучи молодым музыкантом,он занял третье место на песенном конкурсе в Юрмале. Став бронзовым призером, артист очень расстроился, но виду старался не подавать.Однако Алла Борисовна раскусила Леонида. Она заметила, чтомузыкант переживает. Встретившись с Агутиным на студии звукозаписи,Примадонна пригласила его на интимную беседу."Мне что-то надо было на студии Укупника. И там была АллаБорисовна. И она хотела со мной поговорить. Сказала: "Расстроился, что третьеместо?" Я говорю: "Нет". Она говорит: "Врешь, расстроился. Я тебе расскажутакую историю: когда я выступала на конкурсе молодых исполнителей, сама взялатретье место, а первое место занял артист по фамилии Чемоданов. Ты его знаешь?"Я говорю: "Нет, не знаю". Она говорит: "Вот видишь", – рассказал Агутин.Пугачева буквально перевернула мир Агутина, она научиламузыканта по-другому смотреть на вещи и события. Теперь Агутин собираетстадионы, а также частенько появляется на федеральных каналах страны.Кстати, Пугачева помогла добиться успеха не только Леониду Агутину.Большой дебют певицы Алсу состоялся на концерте у Примадонны. Начинающейартистке тогда было всего 15 лет. "Она меня учила, как работать правильно настадионе, потому что концерт был на стадионе. Это было очень сложно, потому чтостадион был битком" – цитирует Алсу .