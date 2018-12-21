Леонид Агутин рассказал, как много лет назад Примадонна
поддержала его в трудную минуту. Алла Пугачева поведала ему историю, которую он
запомнил на всю жизнь.
Леонид Агутин рассказал, как много лет назад Примадонна
поддержала его в трудную минуту. Алла Пугачева поведала ему историю, которую он
запомнил на всю жизнь.
Агутин вспомнил, как в далеком 1993 году, будучи молодым музыкантом,
он занял третье место на песенном конкурсе в Юрмале. Став бронзовым призером, артист очень расстроился, но виду старался не подавать.
Однако Алла Борисовна раскусила Леонида. Она заметила, что
музыкант переживает. Встретившись с Агутиным на студии звукозаписи,
Примадонна пригласила его на интимную беседу.
"Мне что-то надо было на студии Укупника. И там была Алла
Борисовна. И она хотела со мной поговорить. Сказала: "Расстроился, что третье
место?" Я говорю: "Нет". Она говорит: "Врешь, расстроился. Я тебе расскажу
такую историю: когда я выступала на конкурсе молодых исполнителей, сама взяла
третье место, а первое место занял артист по фамилии Чемоданов. Ты его знаешь?"
Я говорю: "Нет, не знаю". Она говорит: "Вот видишь", – рассказал Агутин.
Пугачева буквально перевернула мир Агутина, она научила
музыканта по-другому смотреть на вещи и события. Теперь Агутин собирает
стадионы, а также частенько появляется на федеральных каналах страны.
Кстати, Пугачева помогла добиться успеха не только Леониду Агутину.
Большой дебют певицы Алсу состоялся на концерте у Примадонны. Начинающей
артистке тогда было всего 15 лет. "Она меня учила, как работать правильно на
стадионе, потому что концерт был на стадионе. Это было очень сложно, потому что
стадион был битком" – цитирует Алсу .