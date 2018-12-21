Неисправный лифт как приговор. Пенсионеры, а также 11 инвалидов, которые проживают в одном из домов в Вязниках, бьют тревогу. Спуск на первый этаж жители называют не иначе как испытанием. Некоторые из жильцов превратились в заложников собственных квадратных метров. Будет ли решена проблема? Репортаж – Алексея Домнина.

Неисправный лифт как приговор. Пенсионеры, а также 11 инвалидов, которые проживают в одном из домов в Вязниках, бьют тревогу. Спуск на первый этаж жители называют не иначе как испытанием. Некоторые из жильцов превратились в заложников собственных квадратных метров. Будет ли решена проблема? Репортаж – Алексея Домнина.(г. Вязники, ул. Металлистов)Уже около 25 лет Алёна не выходит из квартиры. Инвалид первой группы оказалась в заложниках у собственного дома. А все дело – в неисправном лифте, рассказывает её мама. По словам Ольги Жегловой, она просто боится вывести дочку на улицу. А вдруг случится приступ? – задается вопросом пенсионерка. Лифт для ее семьи необходим, как воздух, в прямом смысле этого слова.Ольга Жеглова, жительница дома № 16: "Больной вопрос – это лит, лифт, лифт. Ну обещали. Вот мы соберем собрание, поговорим, поговорим, придут к нам от администрации, вот. Поговорят: Ну вот там решать будем вопрос, будем решать, все решать будем. Опять ничего нету".Ольга Жеглова – не единственная, кто ждет ремонта лифта. В этом доме, по словам жильцов, проживает 11 инвалидов. Среди них – и Лидия Савельева. Спуск или подъем на 7-й этаж, где она живет, каждый день превращает для нее в испытание.Лидия Савельева, жительница дома № 16: "Мы остались без лифта. Ходить мы не в состоянии. Чтобы в магазин сходить – это проблема. Спуститься – ладно, потихонечку спустимся. А подняться? Я сама себя еле тащу, инвалид. А мне еще сумку надо тащить".Бьемся и воюем. Именно этими словами жильцы описывают свое общение с управляющей компанией. Среди тех, кто ждет починки лифта - и Нина Смирнова. Инвалид третей группы живет на 7-м этаже. По ее словам, лифт перестал работать еще в конце прошлого века, и с тех пор власти предпочитают не замечать жалобы жильцов.Нина Смирнова, жительница дома № 16: "Я начала писать с 2006 года по поводу этого лифта. Мне приходили одни отписки. Пять писем пришло по этому лифту, что ремонтировать лифтовое оборудование будут в 2017 году".Наша съемочная группа попыталась получить комментарий у управляющей компании дома. Представители организации попросили обратиться к директору, которого на рабочем месте, конечно же, вынужденно не оказалось.- Когда он будет? Через час или два?- Нет, не будет. Сегодня, наверное, не будет.- Сегодня, наверное, не будет? А почему?- Потому что он сейчас на сессии. Экзамен принимает. Он в комиссии.Фонд капремонта, который и должен обеспечить ремонт в доме, в курсе проблемы. И, как говорят специалисты, лифты могли бы сделать еще год назад. Но работу пришлось притормозить.Игорь Клименко, заместитель генерального директора ФКР по Владимирской области: "В настоящее время эти дома не включены администрацией Вязниковского района в краткосрочный план на 17-19 год, который они нам должны предоставить как региональному оператору".В поисках ответа на вопрос что жильцам делать, мы обратились в администрацию Вязниковского района. По словам заместителя главы, починка лифта возможна. Но для этого необходимо выполнить одно из требований для включения дома в краткосрочный план по проведению капитального ремонта.Николай Прихода, заместитель главы администрации Вязниковского района по городскому хозяйству: "Одно из требований – это наличие определенного процента сбора на счете, субсчете дома. То есть этот сбор должен составлять в районе среднеобластного. Это где-то 85%".По словам Николая Приходы, на счете этого дома накоплено 66%. Это значит, что не все собственники добросовестно оплачивают расходы на капремонт. И работать с такими недобросовестными плательщиками должна управкомпания. Решат ли власти проблему? Замглавы города пообещал держать ситуацию на контроле. Но если учесть, что проблеме уже четверть века, похоже, что контроль в данном случае осуществляется недостаточно. Поэтому мы рекомендуем людям обратиться в надзорные органы и проконсультироваться с уполномоченным по правам человека.