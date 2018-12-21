При посадке космического корабля Союз пришлось перейти на резервный канал связи. Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что предстоит установить, как был поврежден кабель в скафандре связи. Возможно, российский космонавт Сергей Прокопьев сам случайно повредил кабель связи в скафандре.

При посадке космического корабля "Союз МС-09" пришлось перейти на резервный канал связи. Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что предстоит установить, как был поврежден кабель в скафандре связи.Возможно, российский космонавт Сергей Прокопьев сам случайно повредил кабель связи в скафандре, сказал источник в комментарии РИА Новости.По его словам, поврежденный кабель Прокопьев обнаружил после закрытия переходных люков между станцией и кораблем, надевая скафандр.Пока гермошлемы скафандров были открыты, доклады Прокопьева были слышны на Земле через аппаратуру корабля "Союз", но перед разделением корабля на отсеки гермошлемы закрылись, и связь с ЦУП и спасателями вплоть до посадки вел немец Александер Герст.Посадка "Союза" прошла успешно. Космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата. Как сообщалось ранее, они доставили на Землю улики, необходимые для расследования причин появления "дырки" в космическом корабле.Следователи и Служба безопасности Роскосмоса собираются взять показания с вернувшегося с МКС российского космонавта Сергея Прокопьева.