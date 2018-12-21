На прошедшей ежегодной пресс-конференции Президента России Владимира Путина поднимались проблемы льноводческой отрасли, которые сдерживают ее развитие в России. Среди основных были ..

На прошедшей ежегодной пресс-конференции Президента России Владимира Путина поднимались проблемы льноводческой отрасли, которые сдерживают ее развитие в России. Среди основных были названы – ликвидация якобы последнего научно исследовательского института, а также нехватка квалифицированных кадров.В режиме выживанияГлава государства пообещал разобраться в ситуации и отметил, что «производство льна, действительно, является традиционным видом производства, и всегда было гордостью России».Исконно льняным краем в России в своем время была и Костромская область. В регионе в прежние годы был создан уникальный комплекс, который позволял завершить всю технологическую цепочку: от возделывания льна до производства тканей, готовых швейных и трикотажных изделий. В середине 19 века Костромской край по производству продукции из льна даже был выдвинут на одно из первых мест среди губерний России.С развитием текстильной промышленности в Костроме в 1961 году создается «Костромской научно-исследовательский институт льняной промышленности», который занимался исключительно научными разработками для народного хозяйства.В конце 20 века все акции института выкупает трудовой коллектив, а НИИ становится акционерным обществом. Несмотря на то, что структура стала коммерческой, выжить самостоятельно предприятие так и не смогло. В связи с тяжелым финансовым положением предприятие обратилось за помощью в администрацию области, 53% пакета акций общества были переданы в собственность Костромской области, то есть региональному департаменту имущественных и земельных отношений.Региональные власти попытались сделать все возможное, чтобы поддержать еще теплившуюся научную деятельность общества. В частности, перспективы развития предусматривали реализацию на базе бывшего НИИ проекта по разработке методов проектирования, технологии и оборудования получения 3D текстильных преформ методами ткачества для производства композитных материалов с повышенными механическими свойствами. Данными разработками интересовались ряд ведущих предприятий оборонной промышленности.С данным проектом администрация Костромской области неоднократно обращалась в Министерство промышленности и торговли РФ за поддержкой. Однако финансирование так и не было осуществлено. Кроме того, были направлены обращения в адрес нескольких оборонных предприятий о возможном сотрудничестве. Положительного ответа до сих пор от данных организаций не поступило.Отсутствие собственных оборотных средств, моральный износ оборудования и отсутствие заказов привели к прекращению производственной деятельности частного предприятия. К этому времени научная деятельность уже практически не велась. Наработки в большей степени носили только теоретический характер. В настоящее время в штате АО числится всего лишь два человека.На самом деле в России в этой области работает не единственный научно-исследовательский институт, как было сказано на пресс-конференции. К примеру, в Москве и Твери ведут свою деятельность целые научные центры по разработке новых видов селекций льна, техпроцессов и оборудования для льняной промышленности, а также новых видов пряжи и тканей. Все эти центры финансируются за счет федерального бюджета.Спрос рождает предложениеЧто касается подготовки квалифицированных кадров для отрасли льноводства, то Костромская область сегодня имеет все возможности готовить таких специалистов: как на базе Костромского колледжа бытового сервиса, так и в Костромском государственном университете. Вопрос только в спросе.Как комментируют в областном департаменте образования и науки, средние профессиональные образовательные учреждении сегодня готовы подстраивать программу обучения под потребности конкретных предприятий. В том числе готовить и специалистов для текстильной промышленности по коротким программам профессионального обучения - до 10 месяцев. Вопрос – в отсутствии заявок на обучение специалистов от предприятий.Что касается КГУ, то здесь работает целая кафедра механических технологий волокнистых материалов. На ней ведется подготовка бакалавров и магистров по первичной, глубокой переработке льна и технической конопли, их прядению, ткачеству, производству текстильных и трикотажных изделий из них. И это действительно квалифицированные специалисты.Как отмечает ректор Костромского государственного университета Александр Наумов, «кафедра постоянно совершенствуется, закупается современная техника». Проблема лишь в одном – эти специальности сегодня не пользуются популярностью ни у молодежи, ни у предприятий. По большей части учиться в Кострому приезжают граждане Республики Таджикистана, в которой активными темпами развивается текстильная промышленность.