Эксперты оценили причиненный вред его здоровью как тяжкий

Эксперты оценили причиненный вред его здоровью как тяжкийВ Коврове будут судить 37-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 60-летнему пенсионеру. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Ссора между двумя мужчинами произошла у торгового павильона, принадлежащего супруге обвиняемого. Мужчине не понравилось, что пенсионер припарковался прямо у входа в торговую точку. Словесная перепалка переросла в настоящую драку. Мужчина избил пожилого человека, в том числе, используя штыковую лопату.После избиения пенсионер написал заявление в полицию. Эксперты оценили причиненный вред его здоровью как тяжкий.