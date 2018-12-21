На Дальнем Востоке продолжается варварское уничтожение биоресурсов страны. Камчатский краб, морской еж, гребешок, трепанг и ценные породы рыб сбываются в порты Японии и Южной Кореи. Не пропустите новое расследование Эдуарда Петрова в эфире телеканала Россия 24.

На Дальнем Востоке продолжается варварское уничтожение биоресурсов страны. Камчатский краб, морской еж, гребешок, трепанг и ценные породы рыб сбываются в порты Японии и Южной Кореи. Наши браконьеры продают за наличные украденный валютный товар.Более 10 лет на Дальнем Востоке идут криминальные войны за квоты между конкурирующими группировками. Кто стоит у руля крабовой империи? И как остановить тех, кто истребляет биоресурсы России, а живет и прячет деньги за границей?География расследования — от Мурманска, Сахалина, Камчатки и Приморья до Южной Кореи и Японии. Журналисты изучили серые схемы контрабандистов и выяснили, кто руководит крабовой мафией.Не пропустите новое расследование Эдуарда Петрова "Крабовая ловушка — 2" в эфире телеканала "Россия 24" 22 декабря.