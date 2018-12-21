Крупный производитель спортивной одежды, обуви и инвентаря Nike готовит к релизу 2-е поколение кроссовок HyperAdapt, оснащаемых автоматической шнуровки. Новая модель, предназначенная для носки на баскетбольной площадке, будет стоить почти вдвое дешевле, чем самошнурующаяся обувь образца 2016 года.

Крупный производитель спортивной одежды, обуви и инвентаря Nike готовит к релизу 2-е поколение кроссовок HyperAdapt, оснащаемых автоматической шнуровки. Новая модель, предназначенная для носки на баскетбольной площадке, будет стоить почти вдвое дешевле, чем самошнурующаяся обувь образца 2016 года.У смарт-кроссовок Nike шнурки завязываются сами собой, как только датчики давления почувствуют пятку. Надев "обувь из будущего", пользователь сможет отрегулировать силу затяжки, нажимая на две кнопки сбоку.В США новинка поступит в продажу к весне следующего года. Как сообщил глава Nike Марк Паркер, "умные" сникеры можно будет купить за $350. Предыдущая модель — HyperAdapt 1.0, вышедшая очень ограниченным тиражом в конце 2016 года, — продавалась за $720. Купить её могли только члены клуба Nike+.∎Puma перевыпустила "умные" кроссовки 1986 года читайте такжеТакже в 2016 года состоялся релиз модели Air Mag, повторяющей дизайн кроссовок с самозатягивающимися шнурками из фильма "Назад в будущее 2". Её первым обладателем стал актер Майкл Джей Фокс, который сыграл в картине главную роль Марти МакФлая и по сценарию в воображаемом 2015 году ходил в спортивной обуви будущего.