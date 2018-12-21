Россиянка Мария Ласицкене названа лучшей легкоатлеткой Европы в 2018 году по версии американского журнала Track and Field. Она заняла четвертое место в общем мировом рейтинге, пропустив вперед лишь представительниц не европейских стран.

Россиянка Мария Ласицкене названа лучшей легкоатлеткой Европы в 2018 году по версии американского журнала Track and Field. Она заняла четвертое место в общем мировом рейтинге, пропустив вперед лишь представительниц не европейских стран.Первой стала южноафриканская бегунья Кастер Семеня, являющаяся двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира. Второе место заняла кенийка Беатрис Чепкоеч, выступающая в беге с барьерами, а на третье место была помещена олимпийская чемпионка в беге на 400 метров Шона Миллер-Уйбо, представляющая Багамские острова.Напомним, что в 2018 году Ласицкене одержала победы в 25 из 26 стартов, в которых принимала участие. Она выиграла чемпионат мира в помещении, чемпионат Европы, а также в Континентальном кубке и финале Бриллиантовой лиги.