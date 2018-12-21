Тренировочная схватка пройдет на индийской авиабазе в рамках военных учений Авиаиндра-2018. До 21 декабря летчики проведут полеты в составе смешанных экипажей и отработают боевое применение вооружения.

Тренировочная схватка пройдет на индийской авиабазе в рамках военных учений "Авиаиндра-2018". До 21 декабря летчики проведут полеты в составе смешанных экипажей и отработают боевое применение вооружения. Истребители должны условно поразить воздушную цель на большом расстоянии. Затем они разыграют ближний маневренный бой и выполнят фигуры высшего пилотажа, сообщает телеканал "Россия 24".