Известная
по роли Настеньки в фильме Морозко актриса Наталья Седых поделилась воспоминаниями
о работе с Инной Чуриковой. Артистка рассказала о трагикомичной ситуации,
которая произошла на съемках
русской народной сказки.
Известная
по роли Настеньки в фильме "Морозко" актриса Наталья Седых поделилась воспоминаниями
о работе с Инной Чуриковой. Артистка рассказала о трагикомичной ситуации,
которая произошла на съемках
русской народной сказки.
Картина режиссера
Александра Роу вышла на экраны в 1964 году и стала одной из самых любимых
несколькими поколениями наших соотечественников. Роль Марфушеньки-душеньки в
ней великолепно исполнила Чурикова. Седых вспомнила о том, как они с коллегой
снимали сцену в пруду.
По замыслу, Настенька
должна была броситься в воду вслед за Марфушенькой, которая ловила гуся по
наказу сватов. Но Наталья Седых ужасно боялась пиявок. "Этот эпизод снимался одним дублем, потому что мы были мокрые. Да еще и
съемки режимные, солнце двигалось к закату. И какой-то добрый человек сказал
мне на ушко, что там пиявки", – цитирует актрису
Но работа есть работа:
чего не сделаешь ради искусства? Артистке все-таки пришлось окунуться в пруд. По
сценарию, она должна была сбежать с пригорка и упасть в воду.
Однако победить страх у
юной актрисы никак не получалось. Тогда ей помог режиссер фильма. "Я несколько
раз сбегала и останавливалась у воды… Александр Артурович, всегда ласковый, тут
как рявкнет. Я с перепугу прямо рухнула с головой в этот пруд с пиявками", – призналась
Наталья Седых.
Отметим, что
сейчас, в свои 70 лет актриса редко появляется на публике и почти не дает
интервью. После звездной роли в "Морозко" она снималась в таких картинах,
как: "Дети Дон-Кихота", "Огонь, вода и… медные трубы", "Голубой лед" и
других. Однако большинство зрителей запомнили ее нежной и скромной Настенькой.