Известная по роли Настеньки в фильме Морозко актриса Наталья Седых поделилась воспоминаниями о работе с Инной Чуриковой. Артистка рассказала о трагикомичной ситуации, которая произошла на съемках русской народной сказки.

Известнаяпо роли Настеньки в фильме "Морозко" актриса Наталья Седых поделилась воспоминаниямио работе с Инной Чуриковой. Артистка рассказала о трагикомичной ситуации,которая произошла на съемкахрусской народной сказки.Картина режиссераАлександра Роу вышла на экраны в 1964 году и стала одной из самых любимыхнесколькими поколениями наших соотечественников. Роль Марфушеньки-душеньки вней великолепно исполнила Чурикова. Седых вспомнила о том, как они с коллегойснимали сцену в пруду.По замыслу, Настенькадолжна была броситься в воду вслед за Марфушенькой, которая ловила гуся понаказу сватов. Но Наталья Седых ужасно боялась пиявок. "Этот эпизод снимался одним дублем, потому что мы были мокрые. Да еще исъемки режимные, солнце двигалось к закату. И какой-то добрый человек сказалмне на ушко, что там пиявки", – цитирует актрисуНо работа есть работа:чего не сделаешь ради искусства? Артистке все-таки пришлось окунуться в пруд. Посценарию, она должна была сбежать с пригорка и упасть в воду.Однако победить страх уюной актрисы никак не получалось. Тогда ей помог режиссер фильма. "Я несколькораз сбегала и останавливалась у воды… Александр Артурович, всегда ласковый, туткак рявкнет. Я с перепугу прямо рухнула с головой в этот пруд с пиявками", – призналасьНаталья Седых.Отметим, чтосейчас, в свои 70 лет актриса редко появляется на публике и почти не даетинтервью. После звездной роли в "Морозко" она снималась в таких картинах,как: "Дети Дон-Кихота", "Огонь, вода и… медные трубы", "Голубой лед" идругих. Однако большинство зрителей запомнили ее нежной и скромной Настенькой.