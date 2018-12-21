Президент Белоруссии объяснил странную запись чиновника на совещании по вопросам развития спорта. Заметки спровоцировали громкий скандал.
Президент Белоруссии объяснил странную запись чиновника на совещании по вопросам развития спорта. Заметки спровоцировали громкий скандал.
Александр Лукашенко заявил,
что действительно произнес фразу, которую законспектировал чиновник, а местные
журналисты показали по телевидению.
Белорусский лидер пояснил, что говорил о
мышлении некоторых спортсменов. "У них один разговор, я дословно привел их
фразы: бабло, мерседесы и сзади "телки". Извините, женщины, что я так
повторил, просто к слову", –
приводит слова Лукашенко БелТА.
Оказывается,
на самом деле президент Белоруссии посоветовал спортсменам "бегать с клюшкой
или с мячом" и показывать высокие результаты. "Вот к чему это было. А тут
получилось, что я задачу такую поставил перед спортсменами", – оправдался за
казусную ситуацию Лукашенко.
Также
белорусский лидер добавил, в нашей стране "озаботились, бедные" его фразой. "Как
будто я про каких-то "телок", а некоторые там коров нарисовали в России".
Напомним, в
кадр белорусского телеканала попал лист чиновника с заметками. "Бабла
мало, нет мерседесов, телки на задне...", – написал мужчина. После публикации в
Сети фраза из конспекта "ушла в народ". Многие СМИ написали об инциденте, а
пользователи соцсетей оставили множество комментариев о нем.