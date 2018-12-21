Президент Белоруссии объяснил странную запись чиновника на совещании по вопросам развития спорта. Заметки спровоцировали громкий скандал.

Президент Белоруссии объяснил странную запись чиновника на совещании по вопросам развития спорта. Заметки спровоцировали громкий скандал.Александр Лукашенко заявил,что действительно произнес фразу, которую законспектировал чиновник, а местныежурналисты показали по телевидению.Белорусский лидер пояснил, что говорил омышлении некоторых спортсменов. "У них один разговор, я дословно привел ихфразы: бабло, мерседесы и сзади "телки". Извините, женщины, что я такповторил, просто к слову", –приводит слова Лукашенко БелТА.Оказывается,на самом деле президент Белоруссии посоветовал спортсменам "бегать с клюшкойили с мячом" и показывать высокие результаты. "Вот к чему это было. А тутполучилось, что я задачу такую поставил перед спортсменами", – оправдался заказусную ситуацию Лукашенко.Такжебелорусский лидер добавил, в нашей стране "озаботились, бедные" его фразой. "Какбудто я про каких-то "телок", а некоторые там коров нарисовали в России".Напомним, вкадр белорусского телеканала попал лист чиновника с заметками. "Бабламало, нет мерседесов, телки на задне...", – написал мужчина. После публикации вСети фраза из конспекта "ушла в народ". Многие СМИ написали об инциденте, апользователи соцсетей оставили множество комментариев о нем.