В США сотрудники посольства России в Вашингтоне посетили арестованную россиянку Марию Бутину, в течение трех месяцев находящуюся в одиночной камере в условиях полной изоляции.

В США сотрудники посольства России в Вашингтоне посетили арестованную россиянку Марию Бутину, в течение трех месяцев находящуюся в одиночной камере в условиях полной изоляции.В ходе визита дипломаты потребовали от администрации тюрьмы гуманного обращения с гражданкой России и прекращения применения к ней неоправданно жестких мер содержания, передает ТАСС. Сотрудники российского дипломатического представительства подчеркнули, что продолжают добиваться скорейшего освобождения соотечественницы.Как сообщалось, 13 декабря россиянка Мария Бутина признала в суде столичного округа Колумбия вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иностранных агентах в США. Ранее она подписала документы о сделке с американской прокуратурой. Признание Бутиной было принято судом, следующее слушание назначено на 12 февраля 2019 года.В частности, соглашение со следствием предусматривало то, что защита не будет возражать против нынешних условий содержания россиянки до момента вынесения приговора.Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля текущего года , накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства России на территории США. Помимо этого, американские спецслужбы утверждают, что Мария Бутина вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства.