Спортсменка упала во время тренировки на чемпионате России по фигурному катанию. Это произошло, когда она откатывала короткую программу.

Спортсменка упалаво время тренировки на чемпионате России по фигурному катанию. Это произошло, когда она "откатывала" короткую программу.Фигуристка допустила ошибку, репетируя под музыку. ЕвгенияМедведева рухнула на каскаде флип – тулуп на втором прыжке.Примечательно, что до этого без музыки чемпионка мираисполняла каскад несколько раз. После завершения выступления Медведева сталаотрабатывать вращения и отдельные прыжки, передает "Спорт-Экспресс".Отметим, короткуюпрограмму на чемпионате России фигуристки представят 21 декабря в 14.00 по мск.Евгения Медведева выйдет на лед в Саранске последней.Напомним, фигуристка прилетела на соревнования вместе сканадским тренером Брайаном Орсером. Первым делом Медведева посетила местныйспортивный комплекс. Она тренировалась под песни южнокорейской группы GOT7.Позднее девушка призналась, что ей очень понравился местный ФОК.Как писали"Дни.ру", Евгения Медведевапредставит новую короткую программу. Она покажет номер, который подготовилее коллега Миша Ге. Фигуристка будет выступать под музыку из оперыитальянского композитора Джакомо Пуччини "Тоска". Впрошлом сезоне Медведева выходила на лед под песню Натали Коул OrangeColored Sky.