Спортсменка упала
во время тренировки на чемпионате России по фигурному катанию. Это произошло, когда она откатывала короткую программу.
Спортсменка упала
во время тренировки на чемпионате России по фигурному катанию. Это произошло, когда она "откатывала" короткую программу.
Фигуристка допустила ошибку, репетируя под музыку. Евгения
Медведева рухнула на каскаде флип – тулуп на втором прыжке.
Примечательно, что до этого без музыки чемпионка мира
исполняла каскад несколько раз. После завершения выступления Медведева стала
отрабатывать вращения и отдельные прыжки, передает "Спорт-Экспресс".
Отметим, короткую
программу на чемпионате России фигуристки представят 21 декабря в 14.00 по мск.
Евгения Медведева выйдет на лед в Саранске последней.
Напомним, фигуристка прилетела на соревнования вместе с
канадским тренером Брайаном Орсером. Первым делом Медведева посетила местный
спортивный комплекс. Она тренировалась под песни южнокорейской группы GOT7.
Позднее девушка призналась, что ей очень понравился местный ФОК.
Как писали
"Дни.ру", Евгения Медведева
представит новую короткую программу. Она покажет номер, который подготовил
ее коллега Миша Ге. Фигуристка будет выступать под музыку из оперы
итальянского композитора Джакомо Пуччини "Тоска". В
прошлом сезоне Медведева выходила на лед под песню Натали Коул Orange
Colored Sky.