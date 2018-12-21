Евгения Медведева оказалась общаться с журналистами поле неудачного выступления на чемпионате России. Фигуристка послала прессу за ответами к своему агенту.

Евгения Медведева оказалась общаться с журналистами поленеудачного выступления на чемпионате России. Фигуристка послала прессу заответами к своему агенту.Добиться ответов от расстроенной двукратной чемпионки мираМедведевой удалось лишь Первому каналу. Да и то только потому, что он владеетправами на показ соревнований. Остальным журналистам спортсменка посоветовалаобратиться к ее агенту.Серебряный призерОлимпиады в Пхенчхане Евгения по итогам короткой программы на ЧР вСаранске заняла 14-е место из 18 возможных, набрав 62,24 балла. Фигуристка сорвалакаскад тройной флип-тройной тулуп, не сумев выполнить второй элемент. Тройнойриттбергер Медведева выполнила чисто, но с двойного акселя упала.Александра Трусова не стала выполнять запланированныйчетверной лутц – но без ошибок исполнила двойной аксель, тройной флип и каскадиз тройного лутца и тройного риттбергера. Фигуристка получила 74,96 балла засвой прокат.Лидером после первого дня соревнований у женщин стала АлинаЗагитова. Она без ошибок выполнила все прыжки: каскад из тройного лутца итройного риттбергера, двойной аксель и тройной флип. Итог – 80,62 балла.Провал на выступлении в Саранске объяснила чемпионкамира 1999 года Мария Бутырская. Она удивлена тем, что Евгения с тренером такрезко поменяли короткую программу. "Когда услышала, что так произошло, сразу сказала, чтоничего хорошего из этого не выйдет. Не знаю, кто у кого на поводу пошел. То литренер у Жени, то ли наоборот", – прокомментировала Бутырская провал Медведевой в интервью изданию"Спорт-Экспресс".