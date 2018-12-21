Евгения Медведева оказалась общаться с журналистами поле
неудачного выступления на чемпионате России. Фигуристка послала прессу за
ответами к своему агенту.
Евгения Медведева оказалась общаться с журналистами поле
неудачного выступления на чемпионате России. Фигуристка послала прессу за
ответами к своему агенту.
Добиться ответов от расстроенной двукратной чемпионки мира
Медведевой удалось лишь Первому каналу. Да и то только потому, что он владеет
правами на показ соревнований. Остальным журналистам спортсменка посоветовала
обратиться к ее агенту.
Серебряный призер
Олимпиады в Пхенчхане Евгения по итогам короткой программы на ЧР в
Саранске заняла 14-е место из 18 возможных, набрав 62,24 балла. Фигуристка сорвала
каскад тройной флип-тройной тулуп, не сумев выполнить второй элемент. Тройной
риттбергер Медведева выполнила чисто, но с двойного акселя упала.
Александра Трусова не стала выполнять запланированный
четверной лутц – но без ошибок исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад
из тройного лутца и тройного риттбергера. Фигуристка получила 74,96 балла за
свой прокат.
Лидером после первого дня соревнований у женщин стала Алина
Загитова. Она без ошибок выполнила все прыжки: каскад из тройного лутца и
тройного риттбергера, двойной аксель и тройной флип. Итог – 80,62 балла.
Провал на выступлении в Саранске объяснила чемпионка
мира 1999 года Мария Бутырская. Она удивлена тем, что Евгения с тренером так
резко поменяли короткую программу. "Когда услышала, что так произошло, сразу сказала, что
ничего хорошего из этого не выйдет. Не знаю, кто у кого на поводу пошел. То ли
тренер у Жени, то ли наоборот", – прокомментировала Бутырская провал Медведевой в интервью изданию
"Спорт-Экспресс".