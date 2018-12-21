Скончавшийся в Львовской тюрьме россиянин Валерий Иванов, воевавший в качестве добровольца на стороне провозглашенной Луганской народной республики, мог быть убит.

Скончавшийся в Львовской тюрьме россиянин Валерий Иванов, воевавший в качестве добровольца на стороне провозглашенной Луганской народной республики, мог быть убит.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в министерстве иностранных дел России.Отмечается, что после того, как 10 декабря в генеральном консульстве РФ в Львове получили известие о смерти Иванова, российские дипломаты незамедлительно посетили Дрогобычскую исправительную колонию, начальник которой сообщил, что заключенный якобы погиб из-за травмы, полученной в результате падения с лестницы-стремянки во время замены электрической лампочки.Подчеркивается, что по имеющейся информации вскрытие показало наличие у Иванова многочисленных серьезных повреждений, в том числе перелома четырех ребер и закрытой черепно-мозговой травмы.На Смоленской площади считают, что данные медицинской экспертизы дают основания полагать, что гражданин России был убит.В свою очередь представитель провозглашенной Луганской народной республики в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева заявила о том, что получила информацию о том, что Иванов был избит сотрудниками колонии, после чего брошен в карцер, где и умер от полученных травм.Она также отметила, что россиянин был в первоначальных списках на обмен, который состоялся еще в декабре 2017 года. Однако в последний момент Киев отказался передавать его вместе с еще несколькими соотечественниками.При этом, в ходе состоявшегося на этой неделе в Минске очередного заседания Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе выяснилось, что Иванов по-прежнему значится в списках пленных, которых украинские власти готовы передать ЛНР.