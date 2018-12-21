Во Франции сыграны матчи 1/8 финала Кубка лиги. Пари Сен-Жермен не без труда в гостях одолел скромный Орлеан (2:1), а команда Александра Головина Монако без участия россиянина выиграла у Лорьяна за счет гола Бьянконе.

Во Франции сыграны матчи 1/8 финала Кубка лиги. "Пари Сен-Жермен" не без труда в гостях одолел скромный "Орлеан" (2:1), а команда Александра Головина "Монако" без участия россиянина выиграла у "Лорьяна" за счет гола Бьянконе.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Головин получил прямую красную карточку в матче чемпионата французской Лиги 1 против "Лиона" (0:3), получил четырехматчевую дисквалификацию и на игру с "Лорьяном" заявлен не был.В других встречах зафиксированы следующие результаты: "Амьен" – "Лион" – 2:3, "Гавр" – "Ним" – 2:1, "Марсель" – "Страсбур" – 1:1 (пенальти – 2:4), "Ницца" – "Генгам" – 0:0 (пенальти – 1:3), "Ренн" – "Нант" – 2:1, "Дижон" – "Бордо" – 0:1.В четвертьфиналах "Монако" сыграет с "Ренном", "Пари Сен-Жермен" встретится с "Генгамом", "Лион" – со "Страсбуром", "Бордо" – с "Гавром".