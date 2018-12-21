Петр Порошенко стал президентом, но при этом остался олигархом. Его бывший
соратник Игорь Коломойский за это назвал Порошенко аморальным типом.
Петр Порошенко стал президентом, но при этом остался олигархом. Его бывший
соратник Игорь Коломойский за это назвал Порошенко аморальным типом.
Сразу же после
победы майдана олигарх и миллиардер Коломойский был назначен президентом на
высокую должность – с марта 2014 года он занимал пост руководителя
Днепропетровской области. Ровно через год у Порошенко с Коломойским возник
серьезный конфликт из-за ареста его соратника и заместителя губернатора Геннадия Корбана.
Президент
отправил олигарха в отставку и с тех пор Коломойский политикой больше не занимается.
Зато сейчас у него появился шанс отомстить своему бывшему шефу и высказать все,
что он о нем думает. Площадкой для откровений бизнесмена стала популярная на
Украине телепрограмма "В гостях у Дмитрия Гордона".
Коломойский уверен,
что на своем посту президент Украины совершает действия, которые не подобают
его статусу и должности, поэтому он считает Порошенко аморальным типом.
Коломойский признался, что уважал Порошенко, когда тот
только пришел к власти. Кроме того, он считает, что президентом политик стал в
результате честных выборов. Однако время показало, что нынешний украинский
лидер просто повторяет политическую судьбу одного из своих предшественников – Виктора Ющенко.
"Он пошел по наклонной плоскости. Вместе со своим
рейтингом. Он стал президентом и не перестал быть олигархом, это проблема для
страны", – сказал бизнесмен.
Коломойский резко высказался и по поводу инцидента в
Керченском проливе, обвинив Порошенко в сознательной провокации. "На хрена
он послал туда наши корабли? Мы можем говорить – это наше море, но мы же знали,
что там еще кто-то есть. Зачем мы этих парней подставили?" – задал риторические
вопросы Коломойский.
Отправку кораблей в сторону Керченского пролива он
назвал глупой провокацией с целью введения военного положения. Также Коломойский
подвел некоторые итоги деятельности Порошенко на посту президента. Никаких его заслуг
предприниматель не назвал, а среди неудач назвал вялую военную кампания в
Донбассе, полную разобщенность общества и отсутствие патриотизма у граждан страны.
Ничего удивительного в оценке Коломойского нет, на Украине сейчас царит если
не хаос, то очень близкое к нему состояние. Не находясь де-юро в состоянии
войны, страна под руководством Петра Порошенко увязла в милитаризации: ВСУ стягивают
силы к границам с Донбассом, моряки готовятся совершить новые провокации в
Керченском проливе, и при этом в стране через три с небольшим месяца должны
пройти президентские выборы.
Действующий глава государства даже не заикается о том,
что он будет в них участвовать, ведь шансов победить у Порошенко сейчас нет
никаких. Его политический рейтинг колеблется вокруг статистической погрешности,
а возможные конкуренты – Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский – серьезно обошли его.
Популярность женщины с косой и комика в три-четыре раза выше, чем у президента.
У Порошенко остался один выход – устроить новую провокацию
с участием российских военных, обвинить Москву во всех бедах и продлить
действие чрезвычайного положения хоть на какое-то время, обеспечив себе власть
в стране и безопасность. Только вот вопрос – захочет ли народ Украины терпеть
во главе страны аморального типа и не устроит ли новый Майдан для свержения президента-олигарха
Порошенко.