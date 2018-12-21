Петр Порошенко стал президентом, но при этом остался олигархом. Его бывший соратник Игорь Коломойский за это назвал Порошенко аморальным типом.

Петр Порошенко стал президентом, но при этом остался олигархом. Его бывшийсоратник Игорь Коломойский за это назвал Порошенко аморальным типом.Сразу же послепобеды майдана олигарх и миллиардер Коломойский был назначен президентом навысокую должность – с марта 2014 года он занимал пост руководителяДнепропетровской области. Ровно через год у Порошенко с Коломойским возниксерьезный конфликт из-за ареста его соратника и заместителя губернатора Геннадия Корбана.Президентотправил олигарха в отставку и с тех пор Коломойский политикой больше не занимается.Зато сейчас у него появился шанс отомстить своему бывшему шефу и высказать все,что он о нем думает. Площадкой для откровений бизнесмена стала популярная наУкраине телепрограмма "В гостях у Дмитрия Гордона".Коломойский уверен,что на своем посту президент Украины совершает действия, которые не подобаютего статусу и должности, поэтому он считает Порошенко аморальным типом.Коломойский признался, что уважал Порошенко, когда тоттолько пришел к власти. Кроме того, он считает, что президентом политик стал врезультате честных выборов. Однако время показало, что нынешний украинскийлидер просто повторяет политическую судьбу одного из своих предшественников – Виктора Ющенко."Он пошел по наклонной плоскости. Вместе со своимрейтингом. Он стал президентом и не перестал быть олигархом, это проблема длястраны", – сказал бизнесмен.Коломойский резко высказался и по поводу инцидента вКерченском проливе, обвинив Порошенко в сознательной провокации. "На хренаон послал туда наши корабли? Мы можем говорить – это наше море, но мы же знали,что там еще кто-то есть. Зачем мы этих парней подставили?" – задал риторическиевопросы Коломойский.Отправку кораблей в сторону Керченского пролива онназвал глупой провокацией с целью введения военного положения. Также Коломойскийподвел некоторые итоги деятельности Порошенко на посту президента. Никаких его заслугпредприниматель не назвал, а среди неудач назвал вялую военную кампания вДонбассе, полную разобщенность общества и отсутствие патриотизма у граждан страны.Ничего удивительного в оценке Коломойского нет, на Украине сейчас царит еслине хаос, то очень близкое к нему состояние. Не находясь де-юро в состояниивойны, страна под руководством Петра Порошенко увязла в милитаризации: ВСУ стягиваютсилы к границам с Донбассом, моряки готовятся совершить новые провокации вКерченском проливе, и при этом в стране через три с небольшим месяца должныпройти президентские выборы.Действующий глава государства даже не заикается о том,что он будет в них участвовать, ведь шансов победить у Порошенко сейчас нетникаких. Его политический рейтинг колеблется вокруг статистической погрешности,а возможные конкуренты – Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский – серьезно обошли его.Популярность женщины с косой и комика в три-четыре раза выше, чем у президента.У Порошенко остался один выход – устроить новую провокациюс участием российских военных, обвинить Москву во всех бедах и продлитьдействие чрезвычайного положения хоть на какое-то время, обеспечив себе властьв стране и безопасность. Только вот вопрос – захочет ли народ Украины терпетьво главе страны аморального типа и не устроит ли новый Майдан для свержения президента-олигархаПорошенко.