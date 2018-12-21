Россия рассчитывает, что руководство Украины наконец прекратит планомерные агрессивные действия против российской стороны.

Россия рассчитывает, что руководство Украины наконец прекратит планомерные агрессивные действия против российской стороны.Как передает ТАСС об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ, комментируя доклад Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине.В МИД России отметили, что Киев внемлет голосу разума и прекратит агрессивную политику против соседей. Подчеркивается, что недавний инцидент в Керченском проливе является актом намеренной провокации.На Смоленской площади призвали Украину при осуществлении судоходства в Азовском море придерживаться положений соответствующего договора между двумя странами.Москва осуждает введение Киевом военного положения в республике, называя данное решение надуманным предлогом, из-за которого в угоду электоральным интересам отдельных политиков нарушаются права и свободы украинцев.В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в полномочия членов Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине не входит рассмотрение ситуации в третьих странах, в частности оценка правозащитной ситуации в Крыму и Севастополе, которые входят в состав России.