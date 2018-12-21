Более 200 елочных базаров открылись во всех округах Москвы в четверг. Точки продаж новогодних деревьев предложат горожанам ели, сосны и лапник. Они будут открыты до 31 декабря.

Более 200 ёлочных базаров открылись во всех округах Москвы в четверг, передает РИА Новости.Точки продаж новогодних деревьев предложат горожанам ели, сосны и лапник. Они будут открыты до 31 декабря.Как сообщалось, 14 декабря в Москве открылся масштабный рождественский фестиваль "Путешествие в Рождество", который будет радовать москвичей и гостей столицы до 13 января. В этот раз он посвящен сказкам и персонажам популярных книг.