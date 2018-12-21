Португальский специалист Жозе Моуриньо может в ближайшее время возглавить мюнхенскую Баварию. На этом посту экс-наставник Манчестер Юнайтед может сменить нынешнего главного тренера Баварии Нико Ковача.

Португальский специалист Жозе Моуриньо может в ближайшее время возглавить мюнхенскую "Баварию". На этом посту экс-наставник "Манчестер Юнайтед" может сменить нынешнего главного тренера "Баварии" Нико Ковача.Руководство продолжает рассматривать вариант с отправлением в отставку Ковача и поисками тренера, основными задачами которого будет перестройка команды, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Don Balon. Мюнхенцев может покинуть ряд игроков, в числе которых Томас Мюллер, Франк Рибери, Джером Боатенг, Арьен Роббен, Матс Хуммельс и Хави Мартинес.Напомним, что накануне Моуриньо был отправлен в отставку из "МанЮнайтед". Вместо него исполняющим обязанности главного тренера был назначен экс-игрок "МЮ" Оле-Гуннар Сульшер. Моуриньо же стали сватать в мадридский "Реал", где он уже успел поработать до прихода в "Юнайтед".