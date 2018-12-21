Его приговорили к 1 году и 8 месяцам

Его приговорили к 1 году и 8 месяцамВ Муроме местного жителя поймали на майнинге биткойнов, сообщает пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.У хакера были специальные компьютерные программы для уничтожения, блокирования, модификации и копирования компьютерной информации.В январе прошлого года мужчина воспользовался ими для удалённого доступа к серверам одного из государственных ведомств. С помощью них он зарабатывал себе криптовалюту.Муромский городской суд приговорил хакера к 1 году и 8 месяцам тюрьмы.