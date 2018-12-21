Иранское торговое судно в Каспийском море получило пробоину, из-за чего начало тонуть, военно-морские силы проводят спасательную операцию.

Иранское торговое судно в Каспийском море получило пробоину, из-за чего начало тонуть, военно-морские силы проводят спасательную операцию.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировало агентство ISNA, ссылаясь на флот страны.Отмечается, что военные моряки, в составе которых группа водолазов ВМС Ирана, оказывают помощь своим штатским коллегам.Кораблекрушение произошло из-за ранее полученной пробоины, в результате чего судно постепенно начало наполняться водой и погружаться в море.