Наземные средства Воздушно-космических сил РФ приняли на сопровождение ракету-носитель Протон-М с космическим аппаратом Министерства обороны России, стартовавшую с космодрома Байконур в пятницу, 21 декабря.

Наземные средства Воздушно-космических сил РФ приняли на сопровождение ракету-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом Министерства обороны России, стартовавшую с космодрома Байконур в пятницу, 21 декабря. Об этом СМИ сообщили представители департамента информации и массовых коммуникаций ведомства.Как уточняется, ракета космического назначения "Протон-М", стартовавшая с Байконура в 3:20 по московскому времени, принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС РФ.Ранее сообщалось, что предстартовые операции и старт ракеты-носителя "Протон-М" со спутником Министерства обороны РФ прошли в штатном режиме. Контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя осуществлялся средствами наземного автоматизированного комплекса управления, передает ТАСС.