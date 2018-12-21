Обострение
отношений Москвы и Киева вплоть до начала боевых действия станет
условием дальнейшей финансовой поддержки Украины западными странами и
международными структурами. Такое мнение высказал бывший министр
экономики Незалежной Виктор Суслов.
Обострение
отношений Москвы и Киева вплоть до начала боевых действия станет
условием дальнейшей финансовой поддержки Украины западными странами и
международными структурами. Такое мнение высказал бывший министр
экономики Незалежной Виктор Суслов.
Экс-чиновник
раскритиковал позицию некоторых украинских политиков, которые считают
нормальным возможный дефолт страны по внешним обязательствам, в том
числе перед Международным валютным фондом (МВФ) и другими западными
институтами.
Внешние долги Незалежной,
уверен Суслов, это не экономический, а политический вопрос. Долговые
обязательства Киева предполагают его полную зависимость от кредиторов.
"Поэтому свобода выбора, а следовательно, и независимость страны,
утрачиваются”, – пояснил бывший министр экономики.
Суслов
подчеркнул, что на фоне геополитического противостояния России и Запада
США и их союзники пойдут на списание долгов или другую поблажку в
случае, если Киев пойдет на обострение с Москвой. Наращивание долгов Незалежной выгодно кредиторам, уверен политик, поскольку ставит Украину в еще более подчиненное положение по отношению к внешним игрокам.
Напомним, после провокации кораблей Военно-морских сил Незалежной в Керченском проливе президент страны Петр Порошенко заявил о войне с Россией. В интервью американскому телеканалу Fox News
украинский лидер обратился к главе российского государства Владимиру
Путину. Несмотря на громкие слова, объявления войны со стороны Киева не
последовало.
Позже
Порошенко объяснил свои слова о войне. "Что это явный акт агрессии
России против независимой и суверенной Украины", – сказал украинский
лидер перед встречей с главой Евросовета Дональдом Туском.