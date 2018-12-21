Обострение отношений Москвы и Киева вплоть до начала боевых действия станет условием дальнейшей финансовой поддержки Украины западными странами и международными структурами. Такое мнение высказал бывший министр экономики Незалежной Виктор Суслов.

Обострениеотношений Москвы и Киева вплоть до начала боевых действия станетусловием дальнейшей финансовой поддержки Украины западными странами имеждународными структурами. Такое мнение высказал бывший министрэкономики Незалежной Виктор Суслов.Экс-чиновникраскритиковал позицию некоторых украинских политиков, которые считаютнормальным возможный дефолт страны по внешним обязательствам, в томчисле перед Международным валютным фондом (МВФ) и другими западнымиинститутами.Внешние долги Незалежной,уверен Суслов, это не экономический, а политический вопрос. Долговыеобязательства Киева предполагают его полную зависимость от кредиторов."Поэтому свобода выбора, а следовательно, и независимость страны,утрачиваются”, – пояснил бывший министр экономики.Сусловподчеркнул, что на фоне геополитического противостояния России и ЗападаСША и их союзники пойдут на списание долгов или другую поблажку вслучае, если Киев пойдет на обострение с Москвой. Наращивание долгов Незалежной выгодно кредиторам, уверен политик, поскольку ставит Украину в еще более подчиненное положение по отношению к внешним игрокам.Напомним, после провокации кораблей Военно-морских сил Незалежной в Керченском проливе президент страны Петр Порошенко заявил о войне с Россией. В интервью американскому телеканалу Fox Newsукраинский лидер обратился к главе российского государства ВладимируПутину. Несмотря на громкие слова, объявления войны со стороны Киева непоследовало.ПозжеПорошенко объяснил свои слова о войне. "Что это явный акт агрессииРоссии против независимой и суверенной Украины", – сказал украинскийлидер перед встречей с главой Евросовета Дональдом Туском.