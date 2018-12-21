Спортсмен рассказал, с какими проблемами столкнулся во время выступления в короткой
программе на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске. Михаил Коляда заявил, что ему до сих пор не удалось выздороветь.
Спортсмен рассказал, с какими проблемами столкнулся во время выступления в короткой
программе на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске. Михаил Коляда заявил, что ему до сих пор не удалось выздороветь.
По словам
фигуриста, несмотря на сразившее его заболевание, у него не возникало желания
сняться с соревнований. Отметил и хорошую поддержку зрителей.
Фигурист признался, что недуг
мешает ему кататься, но он старался биться до конца. "Пока не удалось
выздороветь. Чувствую себя странно из-за этого… Не все получилось, но я боролся
как мог", – цитирует Коляду .
Перед состязаниями
фигурист выложил в Instagram видео из больничной палаты. "Подготовка к чемпионату России
немного сбилась с курса. И такое случается, планируешь ехать в Саранск, а
оказываешься в больнице. К сожалению, участие в нем пока под вопросом, лечитесь
вовремя, друзья", – прокомментировал свой пост Михаил Коляда.
После этого комментарий по
поводу болезни фигуриста дала его тренер Валентина Чеботарева. "У Миши
были проблемы с синуситом, пришлось пролечить", – цитирует наставницу Коляды
.
Напомним,
спортсмен занял второе место на чемпионате России после короткой программы. Затем
Михаил отправился к врачу. Произвольная программа в мужском одиночном катании
будет представлена 21 декабря. Чемпионат завершится 23 декабря – он является
отборочным на весенний чемпионат Европы.