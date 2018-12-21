Спортсмен рассказал, с какими проблемами столкнулся во время выступления в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске. Михаил Коляда заявил, что ему до сих пор не удалось выздороветь.

Спортсмен рассказал, с какими проблемами столкнулся во время выступления в короткойпрограмме на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске. Михаил Коляда заявил, что ему до сих пор не удалось выздороветь.По словамфигуриста, несмотря на сразившее его заболевание, у него не возникало желаниясняться с соревнований. Отметил и хорошую поддержку зрителей.Фигурист признался, что недугмешает ему кататься, но он старался биться до конца. "Пока не удалосьвыздороветь. Чувствую себя странно из-за этого… Не все получилось, но я боролсякак мог", – цитирует Коляду .Перед состязаниямифигурист выложил в Instagram видео из больничной палаты. "Подготовка к чемпионату Россиинемного сбилась с курса. И такое случается, планируешь ехать в Саранск, аоказываешься в больнице. К сожалению, участие в нем пока под вопросом, лечитесьвовремя, друзья", – прокомментировал свой пост Михаил Коляда.После этого комментарий поповоду болезни фигуриста дала его тренер Валентина Чеботарева. "У Мишибыли проблемы с синуситом, пришлось пролечить", – цитирует наставницу КолядыНапомним,спортсмен занял второе место на чемпионате России после короткой программы. ЗатемМихаил отправился к врачу. Произвольная программа в мужском одиночном катаниибудет представлена 21 декабря. Чемпионат завершится 23 декабря – он являетсяотборочным на весенний чемпионат Европы.