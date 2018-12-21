Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал слова Трампа о выводе американских войск из Сирии. Доверяй, но проверяй, - заявил Небензя.

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал слова Трампа о выводе американских войск из Сирии. "Доверяй, но проверяй", — заявил Небензя. Он добавил, что США и раньше делали такие объявления, однако это, по словам политика, кончалось лишь усилением американского присутствия.Вместе с тем Небензя отметил, что если войска США действительно покинут Сирию, это будет "шаг в правильном направлении", передает РИА Новости.Ранее Трамп заявил, что в связи с победой над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) США выводят свои войска из Сирии. Он уточнил, что борьба с террористами была единственной причиной американского присутствия в стране. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс позже сообщила, что вывод войск начат, однако коалиция во главе с США продолжает существовать.