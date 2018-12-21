Телеведущая Регина Тодоренко, даже находясь в декретном отпуске, продолжает баловать поклонников новыми выпусками своего шоу. Новогодний влог оказался очень откровенным.

Телеведущая Регина Тодоренко, даже находясь в декретномотпуске, продолжает баловать поклонников новыми выпусками своего шоу. Новогоднийвлог оказался очень откровенным.Сегодня, 21 декабря, на YouTube – канале Тодоренко вышлаеженедельная программа "Пятница с Региной". Судя по всему, этот выпуск былзаписан заранее, так как телеведущая, которая недавно стала мамой, встречаетгостей с большим животом.В студии Тодоренко своими историями поделились Рита Дакота,Ида Галич, Айза Анохина, Ханна, Таисия Вилкова, Мария Миногарова. Девушки многоговорили о беременности, воспитании детей и карьере.В конце программы телеведущая показала поклонникам кадры измедицинского учреждения. Звезда оказалась в больнице, чтобы прорепетировать роды."Я своего Влада решила не брать, чтобы не шокировать егозаранее, поэтому взяла на партнерские роды своего друга Петю Романова", -пояснила телеведущая наличие незнакомого мужчины в палате. Вместе с приятелемРегина осмотрела больницу, посетила комнату релаксации, понежилась в джакузи,опробовала фитбол и шведскую стенку.Кстати, пока готовился этот материал, ведущая удалила роликс YouTube. В Личном микроблоге Тодоренко сообщила о технических неполадках иобещала перезалить видео завтра.Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями вначале декабря. Малыш появился на свет в одной из столичных клиник. Интересно,что выписка из госпиталя проходила в рамках строжайшей секретности. В отличиеот многих отечественных знаменитостей, Регина и Влад предпочли обойтись безшариков, камер и кучи друзей.