Телеведущая Регина Тодоренко, даже находясь в декретном
отпуске, продолжает баловать поклонников новыми выпусками своего шоу. Новогодний
влог оказался очень откровенным.
Телеведущая Регина Тодоренко, даже находясь в декретном
отпуске, продолжает баловать поклонников новыми выпусками своего шоу. Новогодний
влог оказался очень откровенным.
Сегодня, 21 декабря, на YouTube – канале Тодоренко вышла
еженедельная программа "Пятница с Региной". Судя по всему, этот выпуск был
записан заранее, так как телеведущая, которая недавно стала мамой, встречает
гостей с большим животом.
В студии Тодоренко своими историями поделились Рита Дакота,
Ида Галич, Айза Анохина, Ханна, Таисия Вилкова, Мария Миногарова. Девушки много
говорили о беременности, воспитании детей и карьере.
В конце программы телеведущая показала поклонникам кадры из
медицинского учреждения. Звезда оказалась в больнице, чтобы прорепетировать роды.
"Я своего Влада решила не брать, чтобы не шокировать его
заранее, поэтому взяла на партнерские роды своего друга Петю Романова", -
пояснила телеведущая наличие незнакомого мужчины в палате. Вместе с приятелем
Регина осмотрела больницу, посетила комнату релаксации, понежилась в джакузи,
опробовала фитбол и шведскую стенку.
Кстати, пока готовился этот материал, ведущая удалила ролик
с YouTube. В Личном микроблоге Тодоренко сообщила о технических неполадках и
обещала перезалить видео завтра.
Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями в
начале декабря. Малыш появился на свет в одной из столичных клиник. Интересно,
что выписка из госпиталя проходила в рамках строжайшей секретности. В отличие
от многих отечественных знаменитостей, Регина и Влад предпочли обойтись без
шариков, камер и кучи друзей.