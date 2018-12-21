Карина Мишулина призналась. что сама выбрала остаться одной с двумя детьми. Актриса убеждена, что если мужчина любит женщину по-настоящему, то примет и ее наследников.

Карина Мишулина призналась. что сама выбрала остаться одной с двумя детьми. Актриса убеждена, что если мужчина любит женщину по-настоящему, то примет и ее наследников.Пять лет прошло с тех пор, как Карина Мишулина счастлива с продюсером Иваном Коробовым. А ведь они могли бы не встретиться, если бы не стечение обстоятельств. Об этом рассказала сама актриса на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.Все началось с того, что друзья, по ее словам, "вынудили" ее провести лишних два часа в кафе, куда она совсем не хотела идти. После этого они уговорили ее поймать машину вместо того, чтобы ехать домой на метро. Ведь именно в попутке Карина Мишулина и познакомилась со своим будущим мужем. "Наша встреча реальное чудо, в которое надо верить и оно обязательно сбудется! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – убеждена Мишулина.Далее актриса обратилась к любимому мужу: "5 лет! Как быстро они пролетели! А уже кажется, что и не было ничего до той встречи! Кажется, что мы всю жизнь вместе)))) Я поздравляю нас с этой датой! Люблю тебя и хочу пронести эти чувства через всю жизнь!!!"Карина Мишулина вспомнила недавнее прошлое, когда одна воспитывала своих наследников. "Я была одна с двумя детьми! И это был мой выбор. Я никогда не держалась за мужчину. Я знала, что нельзя жить без любви! И убеждена, если мужчина полюбит по настоящему, ему будет неважно сколько у вас детей! Он и их примет и полюбит. А если нет, то это нелюбовь!" – высказала уверенность актриса.В заключение артистка пожелала всем верить в чудеса: "Настоящее придет! Главное уметь ждать и верить! И чудо обязательно придет в вашу жизнь! И любовь! А если уже пришла, то берегите и цените это чувство! Важнее этого нет ничего!"