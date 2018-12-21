43 спасателя ликвидировали пожар

43 спасателя ликвидировали пожарВо Владимире произошел пожар в местной гостинице. Почти в 2 часа ночи на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании в «Золотом кольце». На место незамедлительно выехали спасатели.Оказалось, что горят подвалы здания. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Эвакуировать пришлось 70 человек.К ликвидации последствий пожара привлекались 16 спецмашин и 43 человека. В пресс-службе МЧС сообщили, что имеется пострадавший.