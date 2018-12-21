Совместное предприятие Яндекс.Такси и Uber выпустило новое мобильное приложение для онлайн-вызова такси — Uber Russia. Старая программа Uber прекратит работу в странах СНГ (России, Белоруссии, Казахстане и Азербайджане) к началу января следующего года. Её можно будет использовать только для вызова машин за рубежом.

Совместное предприятие "Яндекс.Такси" и Uber выпустило новое мобильное приложение для онлайн-вызова такси — Uber Russia. Старая программа Uber прекратит работу в странах СНГ (России, Белоруссии, Казахстане и Азербайджане) к началу января следующего года. Её можно будет использовать только для вызова машин за рубежом."Все новые функции, тарифы и предложения сервиса будут доступны в Uber Russia, а приложением Uber со временем можно будет воспользоваться только за границей", — пишет "Коммерсант" со ссылкой на сообщение компании. Новая программа уже доступна для скачивания из Google Play и iTunes.В развитие нового проекта вложат более 2 миллиардов рублей: расходы включают скидки для пользователей, рекламу и мотивационные программы для водителей. Кроме того, в Uber Russia появились 34 новых города, а общее их число составило 50.Теперь Uber доступен в Барнауле, Белгороде, Благовещенске, Владивостоке, Владимире, Волгограде, Ижевске, Калининграде, Курске, Липецке, Набережных Челнах, Оренбурге, Пензе, Рязани, Саратове, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Таганроге, Томске, Туле, Тюмени, Ульяновске, Хабаровске, Новом Уренгое, Кирове, Махачкале, Калуге, Саранске, Брянске, Твери, Мурманске, Кемерове и Чебоксарах.Новое приложение переняло некоторые функции "Яндекс.Такси": теперь можно прокладывать маршруты с остановками по пути, расплачиваться за поездки Apple Pay и Google Pay, оставлять водителям чаевые, которые спишутся с банковской карты.∎"Яндекс.Такси" запустилось в Израиле читайте такжеБыли введены и новые тарифы. В дополнение к uberX (машины бюджетного класса), UberBLACK (бизнес-класса) и uberKIDS (с детским креслом) появились UberSELECT+ (автомобили с просторным салоном), UberLUX (автомобили представительского класса) и uberVAN (для больших компаний). Стоимость поездки, как и раньше, будет показываться до вызова машины.