Для вас подготовили хвойные деревья из лесных хозяйств и питомников 33-го региона

Для вас подготовили хвойные деревья из лесных хозяйств и питомников 33-го регионаВ этом году живые ёлки и другие хвойные деревья к новогодним праздникам владимирцы могут купить по 5-ти адресам:на улице Василисина, напротив домов №№ 17-19;на улице Лескова, в районе дома № 4;на улице Батурина, у входа в Центральный парк культуры и отдыха;на проспекте Строителей, в районе дома № 10;на проспекте Строителей, в районе дома №25.Традиционные ёлочные базары уже ждут покупателей. Для них подготовили хвойные деревья, прежде всего, из лесных хозяйств и питомников 33-го региона. Кроме того, ёлочные базары появятся и в крупных торговых центрах.