О чем просят общественники? В преддверии Нового года председатель ЗакСобрания области встретился с лидерами ведущих общественных организаций региона. О чем просили спикера областного парламента, расскажем далее.

О чем просят общественники? В преддверии Нового года председатель ЗакСобрания области встретился с лидерами ведущих общественных организаций региона. О чем просили спикера областного парламента, расскажем далее.В преддверии новогодних праздников председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв встретился с лидерами ведущих общественных организаций области. Такие беседы за чашкой чая давно стали доброй традицией. В этот раз обсудить со спикером облпарламента текущие дела, поделиться новостями и наметить перспективы на будущее собралось около полусотни общественников. Среди них - как ветераны, так и новички. Алексей Сорокин, председатель правления Совета отцов Владимирской области, на подобной встрече второй раз, да и сама возглавляемая им общественная организация сравнительно молодая.Алексей Сорокин, председатель правления "Совета отцов Владимирской области: В этот раз я пришел с одним, но глобальным вопросом. Я хочу поднять тему осуществления общественного контроля за работой государственных учреждений. Это касается абсолютно всех учреждений, в которых государство посчитало нужным создать общественные советы.С конкретными мыслями, предложениями, идеями пришло большинство участников. Так, Любовь Кац, представляющая ассоциацию родителей детей-инвалидов Свет, предлагает скорректировать действующий региональный закон о вознаграждении опекунов недееспособных граждан. В свое время этот документ разрабатывался при участии её и коллег. Директор библиотеки для детей и молодежи и член областной Общественной палаты Татьяна Сдобникова обратила внимание на проблему формирования фондов сельских библиотек и предложила подумать над созданием региональной программы в поддержку чтения.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области: "Общественные организации выходят с законодательными инициативами. Идей достаточно много. Они становятся сначала законодательными инициативами, а потом многие из них впоследствии находят свое воплощение в региональных, а иногда и федеральных законах".Общественники отметили, что подобный диалог помогает лучше понимать друг друга.Екатерина Краскина, председатель общественной организации малого и среднего предпринимательства Опора России: "Чтобы понимать основные сложности всего нашего общества, которые существуют. Становится действительно понятно, что везде происходит. Мы не друг другу задаём вопросы, мы задаём вопросы и предложения Законодательному собранию, но тем самым мы взаимодействуем друг с другом".