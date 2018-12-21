Российская модель Элеонора Кондратюк, которая пострадала от нападения в 1999 году, вышла замуж. Женщина счастливо живет за границей с новым возлюбленным.

Российская модель Элеонора Кондратюк, которая пострадала от нападения в 1999 году, вышла замуж. Женщина счастливо живет за границей сновым возлюбленным.Кондратюк регулярно проходит обследования в европейскихклиниках, где врачи помогают ей восстановить зрение. "Была такая травма, послекоторой в принципе не выживают, не восстанавливаются. Постоянно приходилосьискать врачей, клиники, методы, процедуры. Методом проб и ошибок узнавать, чтодействует, а что неэффективно...", – поделилась она.Недавно модель вышла замуж за ученого, с которым познакомиласьв Москве. Мужчина во всем поддерживает Элеонору. Она назвала встречу с ним "подаркомсудьбы" за все пережитые страдания. "Он москвич, ученый, доктор биологическихнаук, генетик. Мы встретились в общей компании в Москве. Стали общаться, и...любовь. Сейчас он со мной, помогает мне, поддерживает. Он молекулярный биолог.Очень благородный человек, с большим сердцем и открытой душой. Я с ним оченьсчастлива", – передает слова Кондратюк "Комсомольская правда". Модель отказалась назвать имя своегоизбранника, потому что ее новый супруг не хочет быть объектом внимания СМИ.Напомним, в 1999 году неизвестный напал на участницу конкурсакрасоты "Мисс Сочи" Элеонору Кондратюк и прыснул кислотой в лицо. Модельполучила тяжелый химический ожог и практически лишилась зрения. О пережитом ужасеона рассказала в книге "Я выбрала жизнь"."Это была ни на что не похожая мучительная, никогда ранее неиспытываемая мною, невыносимая, разъедающая жгучая боль! С каждой секундой онастановилась все сильнее и сильнее, все глубже вонзаясь в тело", – вспоминает женщина. После случившегося Элеонора долго пыталась прийти в себя и вела затворнический образ жизни, но в конце концов сильный характер и воля к жизни одержали верх.