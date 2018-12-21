Конец света может произойти уже в следующем году. Пророчество обнаружили в библейском тексте.

Конец света может произойти уже в следующем году. Пророчество обнаружилив библейском тексте.семнадцатой главе книги пророка Исаии содержится предсказание об уничтоженииДамаска и других городов на Среднем Востоке. Исаияпредрек разрушение и опустошение столицы Сирии около трех тысяч лет назад. Тем не менее город продолжает существовать и сегодня. Сегодня Дамаск является одним из древнейших городов мира.Согласнопророчеству, не только этот город будет разрушен и оставлен людьми, но и вся Сирия."Пророчествоо Дамаске. Вот, Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развалин.ГородаАроерские будут покинуты,– останутся для стад, которые будут отдыхать там, инекому будет пугать их.Не станеттвердыни Ефремовой и царства Дамасского с остальною Сириею; с ними будет то же,что со славою сынов Израиля, говорит Господь Саваоф.И будет в тот день: умалится слава Иакова, и тучное тело егосделается тощим.",– сообщается в книге" (Ис. 17:1-4).Под этим днем понимается "День Господень". Это означает, чторазрушение Дамаска произойдет в то же время, что и Судный день, когда Бог придетво время Армагедонна, чтобы принести справедливость в мир и победить зло раз и навсегда.Ранее французский фармацевт и алхимик Нострадамус написал, что Третьья мировая война произойдет в 2019 году. В одном из своих катренов он указал, что крупный вооруженный конфликт разразится между двумя серьезными противниками. Первым может стать Европа или Соединенные Штаты, а вторым – Китай или Россия. Это столкновение приведет к тому, что силы Запада ослабнут.