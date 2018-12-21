Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья. На выборах он набрал 61,88 процента голосов избирателей. Инаугурация состоялась на Приморской сцене Мариинского театра.

Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья. Церемония инаугурации состоялась на Приморской сцене Мариинского театра.Как сообщает "Интерфакс", глава избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких озвучила итоги выборов. Кожемяко принес присягу, сказав, что будет добросовестно выполнять обязанности губернатора, уважать и охранять права и свободы человека, соблюдать и защищать Конституцию и верно служить народу. Затем ему вручили удостоверение губернатора.Полпред президента в Дальневосточного федерального округа Юрий Трутнев на инаугурации сказал, что Кожемяко предстоит сформировать команду для того, чтобы регион развивался​​​ и чтобы Владивосток осваивал статус столицы. Как сообщает РИА Новости, он пожелал новому губернатору успехов.После завершения церемонии гостям показали балет "Щелкунчик".Повторные выборы главы Приморского края состоялись 16 декабря. Кожемяко набрал 61,88 процента голосов избирателей.