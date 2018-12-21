Злоумышленница являлась сотрудницей турфирмы. Пользуясь свободным доступом, она похитила из офиса организации 1,5 млн рублей...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЦАО и ОМВД России по району Арбат задержали 29-летнюю женщину, подозреваемую в краже крупной суммы денежных средств из офиса организации», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию с заявлением обратился руководитель туристической фирмы, расположенной в Карманицком переулке. Он рассказал, что из офиса фирмы неизвестный похитил документы и денежные средства, после чего скрылся. Материальный ущерб составил 1,5 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по месту жительства в Московской области задержали подозреваемую. Ею оказалась 29-летняя местная жительница. Установлено, что злоумышленница являлась сотрудницей организации. Пользуясь свободным доступом, она похитила из тумбочки денежные средства. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Пресс-служба УВД по ЦАО (495) 600-11-60